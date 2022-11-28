Şehrin batısı için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya'nın batısında gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı.
Antalya'nın batısında gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kesimlerindeki Kaş, Demre, Finike, Kumluca ile Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.