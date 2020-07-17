Şehitten kesti yandaşa akıttı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun devasa israfı, İBB tarafından hazırlanan denetim raporunda ortaya çıkarıldı. ‘Tasarruf’ tabirini dilinden düşürmeyen İmamoğlu’nun söylemlerinin tam aksi yönünde hareket ettiği ve hizmet alımlarını ihale usulü değil doğrudan temin yoluyla aldığı belirtildi. Raporda, kaymak tabakaya alınan lüks telefonlar, özel kalem memurlarının araçlarına monte ettirilen mini barlar, üstü açık ve deri döşeme araçlar ve yandaşların doyurulduğu astronomik faturalı ziyafetler tek tek zapt altına alındı. Öte yandan, ‘eşitlik’ kavramı üzerinden siyaset yapan İmamoğlu’nun, özel misafirlerine lüks ikramlarda bulunduğu, korumalara ise daha düşük ve ucuz yemek servis ettirdiği de raporda yer buldu.

İsrafa son verecektin?

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin desteğiyle İBB Başkanlık seçimlerini kazanan ve koltuğa oturduğu günden bu yana skandallarla gündemden düşmeyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun israf savurganlığı raporlara sığmıyor. İş yapmaktan ziyade demagoji ile günlerini geçiren ve sözde tasarruf yaptığını iddia eden İmamoğlu’nun yalanını İBB Denetim Raporu ifşa ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ndeki (İSKİ) 10 kişilik kaymak takımına toplamda 103 bin 798 liralık akıllı cep telefonu aldığı tespit edilen İmamoğlu’nun bu tutumunun, ‘tasarruf söylemiyle çeliştiği’ denetmenler tarafından ifade edildi. Raporda, söz konusu alımların doğrudan temin yoluyla alındığı belirtilirken, ‘önceki dönemlerde ihale usulüyle alımların gerçekleştirildiği’ belirtildi.

Danışmanlara kıyak

Raporda özel kalem memurlarının kullandığı araçların da ‘özel’ bir şekilde dizayn edildiği ifade edildi. 10 adet özel kalem çalışanının kullandığı araçlar için de doğrudan temin yöntemiyle toplam fiyatı 48 bin 369 lira tutarında 10 adet mini bar alındığı raporda deklare edildi. 15 Temmuz Derneği ile aralarında olan protokolü para olmadığı iddiasıyla iptal eden İmamoğlu, danışmanları için de kesenin ağzını açmış. 2 adet danışmanı için tanesi 12 bin liradan toplamda 25 bin liralık 2 adet İpad tablet alımı gerçekleştirmiş. Söz konusu alımların tamamı da yine ihale değil doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiş. Raporda, doğrudan temin yoluyla alımların, ‘bizim dönemimizde ihaleler canlı yayınlanacak’ söylemiyle tezat oluşturduğuna dikkat çekilmiş.

Son model lüks araçlar

İBB Başkanlığının ilk günlerinde antrikot şovu yapan İmamoğlu’nun, ayrımcı tutumuna da raporda yer verildi. Sait Halim Paşa Yalısı’nda İmamoğlu tarafından toplamda 180 kişiye verilen 77 bin 189 liralık yemekte iki ayrı menü servis edildi. 110 kişilik misafir listesine kişi başı 430 liralık yemek ikram edilirken, 110 kişilik koruma ekibine 150 liralık yemek servisi yapıldı. Yine İmamoğlu tarafından kiralanan 1. Grup binek araçların, ‘sunroof’ üstü açık model olmasının istendiği, koltuklarının ve direksiyon aksanının dahi özel yapım deri kaplı olmasının beyan edildiği vurgulandı.