  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehitlerin hatıraları belgesel filmlerle yaşatılıyor
Aktüel

Şehitlerin hatıraları belgesel filmlerle yaşatılıyor

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, vatan uğruna canlarını feda eden 14 şehidin hatıralarını ölümsüzleştirmek için belgesel film hazırladı - Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan: - "Bu belgesellerle şehitlerimizi ölümsüzleştiriyoruz. Hatıralarını her zaman canlı tutuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:05:12 -
Şehitlerin hatıraları belgesel filmlerle yaşatılıyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, hazırlattığı belgesel filmlerle vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarını ölümsüzleştiriyor.

Dernek yönetiminin girişimleriyle geçen yıl başlatılan çalışmada 14 şehidin belgeseli hazırlanarak çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Belgesellerde şehitlerin hayatları, ailelerinin duygu ve düşünceleriyle görev yaptıkları yerlerden görüntüler yer aldı.

Belgesellerin kamera çekimleri, montaj ve seslendirmelerinde sosyal sorumluluk anlayışıyla bazı gazeteciler de yer aldı.

Dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'in 193 şehidinin ayrı ayrı hikayelerinin olduğunu söyledi.

Şehitlerin aziz hatıralarının canlı tutulması ve ölümsüzleştirilmesi için belgesel filmler yapmaya karar verdiklerini anlatan Kılıçaslan, geçen yıl başlayan çalışmalarla 14 filmi tamamladıklarını, ilk etapta ise 40 şehidin belgeselini tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kılıçaslan, projede ücret almadan görev alan 2 basın mensubuna da teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek ve şehitlerimizi unutturmamak için böyle güzel bir çalışma yaptık. 15-20 dakikalık bir film için belki 10 gün çalışıyoruz. Belgeseli çekilen ailemizle defalarca görüşüyoruz. Şehitlerimizin mezarlarını ziyaret edip dua okuyoruz. Şehitlerimizin adının verildiği okul, park, üst geçit gibi yerlerden görüntüler alıyoruz. Bu şekilde bir şehidimizin belgeseli ortaya çıkıyor. Böyle güzel çalışmalar yaptığımızda mutlu oluyoruz, Ailelerimiz de mutlu oluyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Derneğimiz bu tür çalışmalara devam edecek."

-"Çok güzel tepkiler alıyoruz"

Belgesellerde şehit ailelerinin düşüncelerine de yer verildiğini belirten Kılıçaslan, "Belgesel filmi çekilen şehit ailelerinin memnuniyeti bizi çok mutlu ediyor. Bu belgesellerle şehitlerimizi ölümsüzleştiriyoruz. Hatıralarını her zaman canlı tutuyoruz." dedi.

Kılıçaslan, sosyal medya hesaplarından belgeselleri paylaştıklarında çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek "İnsanlarımız hem arayarak hem de mesajlarıyla tebrik ediyorlar. Şehitlerin ve ailelerinin yanında oldukları için teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş
Medya

Müge Anlı’nın koltuğuna göz diken Didem Arslan Yılmaz’dan büyük düşüş

Rakip olduğu ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla saatleri denk gelen Didem Arslan Yılmaz'ın programı reytinglerde büyük d..
Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar
Dünya

Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar

Rus basınından İran hava savunma sisteminin Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında konuşlandırıldığına dair iddia geldi. Yapılan yayında sistemin..
İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı