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Gündem Şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı
Gündem

Şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in ailelerine şehadet haberi ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 22:52:00 -
Şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in ailelerine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Uğurlu'nun (25) Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan babası Cemal Uğurlu'ya askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi.

Şehidin evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Küçük yaşta annesini kaybeden Uğurlu'nun bekar ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit Demir'in (21) Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan annesi Nergis Demir'e şehadet bilgisi ulaştırıldı.

Bekar olan Demir'in köydeki aile evine Türk bayrağı asıldı. İşi nedeniyle Gaziantep bulunan baba Latif Demir'e de haber verildi.

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