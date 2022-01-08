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Gündem Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Çok sayıda terörist öldürüldü
Gündem

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Çok sayıda terörist öldürüldü

Suriye sınırhattında terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen hain saldırıda 3 askerimiz şehit oldu. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 23:04:00 - 2022-01-08 23:16:25
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Çok sayıda terörist öldürüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi hudut hattında teröristler tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucunda 3 askerimiz şehit düşmüş, 1 askerimiz ise yaralanmıştı.

PKK/YPG hedefleri vuruldu

Saldırının ardından güvenlik güçleri, Tel Abyad’ın batısında tespit edilen terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınır hattı ve Suriye'de konuşlu TSK birlikleri tarafından topçu atışlarıyla vuruldu.

12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız"

"Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."

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