Şehitlerimize rahmet suyu
Deniz Feneri Derneği’nin uygulayıcısı olduğu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle Afrika Kıtası’nda 7 ülkede gerçekleştirilecek “1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu” projesi kapsamında Niğde’den dört şehidimizin adına dört farklı ülkede su kuyusu açıldı.
Dursun Suna Niğde
Proje kapsamında Vali Yılmaz Şimşek, Deniz Feneri Derneği temsilcileri ve Kahraman Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin katılımları ile valilik makamında sertifika teslim töreni gerçekleştirildi. Törende Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Şehit Polis Memuru Bora Çelik, Şehit Polis Memuru Nurettin Tekin, Şehit Polis Memuru Erol Öncel ve Şehit Uzm. Çvş. Efe Osman Apaydın’ın isimlerini taşıyan su kuyularının fotoğrafları ve sertifikalarını şehitlerimizin ailelerine teslim etti.