'Şehitlerimiz Adına 563 Su Kuyusu Açtık'

İçişleri Bakanlığının destekleriyle başladığı “Şühedanın İzinde 500 Su Kuyusu” projesi kapsamında Çad, Kamerun, Nijer, Togo, Afganistan ve Bangladeş gibi su krizlerinin yaşandığı ülkelerde açtığı kuyular ile hem 500’den fazla şehidimizin isimlerinin hayırla anılmasına hem de 260 binden fazla insanın içilebilir, temiz suya kavuşmasına vesile oldular.

Şimdi ise proje hedefi 1000 yeni kuyuya çıkartarak, daha fazla şehidimizin adı bu hayırlı hizmetlerle anılsın diye ikinci yolculuğuna başlıyorlar. Söz konusu projeye destek vermek için web sitesi, temsilcilikleri ve banka hesap numaraları üzerinden dilediğiniz miktarda bağışta bulunabilirsiniz.