Spor federasyonları ve kulüpler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla anma ile kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, "Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." başlığıyla yer alan mesajda şunlar kaydedildi:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde eşsiz kahramanlık destanımızı 'Çanakkale geçilmez' diye tarihe kazıyan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. Bu toprakları bize ebedi vatan kılan, yüce milletimizin dünyaya örnek istiklal ve istikbal mücadelesi olan Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını asla unutmayacağız."

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesindeki anma mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, bu büyük destana imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Türk milletinin gurur kaynağı Çanakkale Deniz Zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en görkemli zaferlerden biridir. ‘Çanakkale geçilmez' cümlesini tüm dünyanın belleğine kazıyan bu destanın yıl dönümünde, ebediyete intikal eden kahramanlarımıza ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde bulunan anma mesajında da, "Eşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 104. yılını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz." denildi.

- Kulüplerden paylaşım

Beşiktaş Kulübünden başkan Fikret Orman imzasıyla yayımlanan mesajda, "18 Mart 1915… Dünya tarihinin önemli savaşları arasında yer alan ve her iki taraftan da binlerce insanın yaşamını yitirdiği Çanakkale Savaşları’nın üzerinden 104 yıl geçti. Çanakkale Savaşları, Türk halkı için bir kahramanlık destanı olduğu kadar, aynı zamanda bir hüzün abidesidir. 'Çanakkale geçilmez' efsanesinin doğduğu bu savaşta kulübümüzün sporcuları da diğer askerlerimiz gibi canlarını ulusumuzun topraklarını korumak adına feda etti." ifadelerine yer verildi.

Fikret Orman, Çanakkale cephesi ve diğer cephelerde savaşan Beşiktaşlı futbolcular Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ile Behzat'ın şehitlik mertebesine ulaştığı ve siyah-beyazlı camianın gururu, onuru ve övünç kaynağı olduğunu vurguladı.

Orman, mesajını şöyle tamamladı:

"Çanakkale Savaşları'nda şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Fenerbahçe Kulübünün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü mesajında ise "Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan ve dünyada benzerine çok ender rastlanan bir direnişin simgesi 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün anma mesajında, şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale Zaferimiz ulusumuzun birliğinin ve şahlanışının simgesi ve dünya tarihinde bir kırılma noktasıdır. Çanakkale, milletimizin bölünmezliğini ve yenilmezliğini tüm dünyaya duyurduğu, Kurtuluş mücadelemizin ilk kıvılcımıdır. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna gövdesini siper eden, hayatını feda eden tüm Çanakkale kahramanlarımızı saygıyla ve şükranla yad ediyoruz."

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile şehitleri andı. Bordo-mavili kulübün paylaşımında, "Bu toprakları bize vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Birçok federasyon ve kulüp de internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımlar yaptı.