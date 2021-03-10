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Aktüel

Şehitler, yürek burkan öyküleriyle son yolculuklarına uğurlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 11 askerden 5’i de dün gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 17:22:00 -
Şehitler, yürek burkan öyküleriyle son yolculuklarına uğurlandı

Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir’in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alınmasının Mahalle Mezarlığı’na getirildi. Şehit Demir’in cenazesi, dayısı emekli müftü Ahmet Çelik’in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Demir’in 15 aylık oğlu Metehan, 5 yıl önce şehit olan Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Yenigül’ün kucağında uyudu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi de memleketi Amasya'da toprağa verildi. Gül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Doğantepe köyündeki babaevinda helallik alınmasının ardından köy okulunun bahçesine götürüldü. Şehidin annesi Gülüzar, eşi Fadime, çocukları Caner ve Ceren Gül, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Vasiyeti yerine getirildi

33 yaşındaki şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin cenazesi ise memleketi Kayseri’de defnedildi. Şehidin naaşı, önce Pınarbaşı ilçesi Uzunpınar Mahallesi’ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Bekar olan şehidin naaşı buradan mahalle mezarlığına götürülerek cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesi vasiyeti üzerine, 3 yaşında kaybettiği babası Nazir Demirci’nin yanına defnedildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz’ın cenazesi ise memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. Afşin’e bağlı Kuşkayası Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra mahalledeki bir ilkokulun bahçesinde düzenlenen törende fenalık geçiren şehidin eşi Gizem Yılmaz’ı milletvekili Habibe Öçal sakinleştirdi. Afşin Müftüsü Hayrullah Balta’nın kıldırdığı namazın ardından Yılmaz’ın naaşı, Mahalle Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi. Şehitlerin cenaze namazlarına, bakanlar, milletvekilleri, idari ve mülki erkan ile askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

6 şehit önceki gün uğurlanmıştı

Şehitler Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in naaşı önceki gün memleketi Afyonkarahisar’da Korgeneral Osman Erbaş, Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Yüzbaşı Salih Sarıoğulu'nun naaşları ise Ankara Cebeci Şehitliği'nde defnedilmişti.

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