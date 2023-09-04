Şehitler köprüsünde adalet çağrısı yapıldı

Soru işaretleriyle dolu bir cinayete kurban giden Bayram Ali Öztürk Hoca ve şüpheli bir helikopter kazasıyla hayatını kaybeden merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde eylem düzenlendi. Gazeteci Hasret Yıldırım ve arkadaşları köprüye her iki isminde fotoğrafının bulunduğu bir afiş astı. “Şehit Bayram Ali Öztürk’ün kanı mihrapta, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun kanı dağda kaldı. Adalet istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı afişle ilgili bir de video yayınlandı. Videoda Yıldırım, “Biz adalet istiyoruz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bu eylemi adalet için yapıyoruz. Başka bir derdimiz yok, biz Allah, vatan, millet yolunda olan idarecilerimizi göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

FETÖ'cü savcılar

3 Eylül 2006’da İsmailağa Camii’nin içinde Türkiye gündemini sarsan bir cinayet yaşandı. İsmailağa Cemaatinin önde gelen hocalarından Bayram Ali Öztürk, sabah namazından sonra verdiği sohbette, cemaatin arasında bulunan Mustafa Erdal isimli bir caninin kalbinin üzerine sapladığı 34 santimlik bıçak darbesiyle ruhunu Rahman’a teslim etti. Olayın arkasındaki sır perdeleri 17 yıldır aydınlatılmadı. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Bayram Ali Öztürk’ün, 3 Eylül 2006 tarihinde İsmailağa Camii’nde sabah namazının ardından cemaate vaaz ederken bıçaklanarak şehid edilmesinin ardından başlattığı soruşturma, yılan hikayesine döndü. Bayram Ali Öztürk’e saplanan bıçağın iki kaburga arasından geçecek şekilde 180 derece açıyla yatay ve çok profesyonelce saplandığı tespit edilmesine rağmen, katil Mustafa Erdal “meczup” ilan edilerek olay kapatıldı. İlk olarak Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı’nda FETÖ’ye bağlı savcılar tarafından bekletilen dosya, Özel Yetkili Savcılar Süleyman Pehlivan, Cihan Kansız ve Salim Duran tarafından hasıraltı edildi. Aradan geçen koca yıllara rağmen işlem yapılmadı. Katil Mustafa Erdal’ın HTS kayıtları bile dosyada yer almadı.

FETÖ’nün yargıdaki merkez yapılanması olan Özel Yetkili Mahkemeler, 17/25 Aralık sonrası kapatıldı. FETÖ üyesi savcılar ise meslekten men edildi. Dosyaya bakan FETÖ’cü savcı Süleyman Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanırken, Cihan Kansız ve Salim Duran firari durumda.