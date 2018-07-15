Şehitler Köprüsü saat 14.00'e hazırlanıyor! Çalışmalar tüm gece sürdü
15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hazırlıklar devam ediyor. Gece boyunca da süren hazırlıkların ilerleyen saaatlerde bitmesi bekleniyor.15 Temmuz 2018 Pazar 11:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanında katılacağı tören için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan alana büyük platform inşa ediliyor.
Hazırlıklarında bitmesinin ardından saat 14.00 itibariyle köprü trafiğe tamamen kapatılacak.
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