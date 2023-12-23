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Gündem Şehitler için peş peşe taziye mesajları
Gündem

Şehitler için peş peşe taziye mesajları

Yeniakit Publisher
2023-12-23 04:07:00 -
Şehitler için peş peşe taziye mesajları

Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerin şehit olmasına ilişkin taziye mesajları paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve ardından yaşanan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Acı haber sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajı geldi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabbimden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da taziye mesajı yayınlayarak, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN MAKAMLARI ALİ OLSUN"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı taziye mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı taziye paylaşımında "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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