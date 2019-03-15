Şehitler için mevlit okutuldu Kütahya’nın Şahane ilçesinde Kaymakamlık tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

Kütahya’nın Şahane ilçesinde Kaymakamlık tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı münasebetiyle mevlit okutuldu.

Şahane Kaymakamı Lutfullah Göktaş, ’’Ebediyete irtihal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ruhlarını yâd etmek için Şaphane Koca Seyfullah Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendik. Cuma namazı öncesi okutulan Mevlid-i Şerif programına ilçe daire amirleri ve çok sayıda vatandaşlarımız katıldı. Programda tüm şehitlerimiz için dualar edilerek katılımda bulunan vatandaşlarımıza ikramda bulunuldu. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin’’ diye konuştu.

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