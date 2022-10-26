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Aktüel Şehit yakınlarına manevi destek
Aktüel

Şehit yakınlarına manevi destek

Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim Cuma günü meydana gelen maden kazasının hemen ardından devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları yaraları sarmak için seferber olurken, İstanbul Din Görevlileri Derneği de hayırlı hizmetlere imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 10:45:00 -
Şehit yakınlarına manevi destek

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

41 şehit verdiğimiz maden faciasının yaşandığı Amasra’ya intikal eden İstanbul Din Görevlileri Derneği, yaralara adeta manevi pansuman uyguladı.

Dualarla yüreklere ferahlık esindisi

“Nerede bir acı varsa oralıdır yüreğim” düsturuyla hareket eden İstanbul Din Görevlileri Derneği, 85 hocaefendi ile bölgeye intikal ederek Kur’an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif ve dualarla şehid yakınları ve Amasra halkına manevi destek sağladı. Birbirinden değerli hocaefendiler; başta Bartın Merkez olmak üzere Amasra, Ulus ve Kozcağız ilçelerinde ve buralara bağlı 28 ayrı noktada, daralan ruhlara ferahlık esintisi olmak niyetiyle okudukları Kur’an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif ve dualarla dertli gönüllere teselli kaynağı oldu.

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