Şehit yakınları Şırnak Valisini ziyaret etti

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Türkiye’nin yüz akı derneklerinden Şehit Gazi Birlik-Sen, örnek faaliyetlere imza atmaya devam ediyor. Şehit yakınlarının ve gazilerin problemlerinin çözümü noktasında aktif rol alan dernek, bütüncül bir bakış açısıyla sorunların giderilmesi noktasında gayret gösteriyor. Başkan Vekili Murat Burçak’ın nezaretindeki heyet, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ı ziyaret ederek, doğu ve güneydoğu şehit ve gazi yakınlarının sorunu için görüştü. Sorunların çözümü için mutabakata varan heyet hatıra fotoğrafı çektirerek valilikten memnun ayrıldı. Burçak, aziz şehitlerimizin yakınlarının ve gazilerimizin problemi için gayret göstermeye ve çaba sarf etmeye devam edeceklerini açıkladı.