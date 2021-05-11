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Gündem Şehit yakınları arefe ve bayram günü ne zaman şehitliklere gidebilecek?
Gündem

Şehit yakınları arefe ve bayram günü ne zaman şehitliklere gidebilecek?

Şehitlik ziyaretine gidenler yasaktan muaf mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanacak. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yarın arefe ömür gün ise bayramın idrak edilecek olması sebebiyle kabir ziyaretlerinin olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi. Bayramın kaçını günü şehitliklere gidilecek, şehit yakınları şehitliklere hangi gün gidebilecek? Arefe günü şehit yakınları şehitliklere gidecek mi? Bayramın kaçıncı günü şehit yakınları şehitliklere gidebilecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:58:00 - 2021-05-11 15:13:04
Şehit yakınları arefe ve bayram günü ne zaman şehitliklere gidebilecek?

Mübarek ramazan bayramı 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Arefe ve bayramda kabir ziyaretlerinde bulunanlar kısıtlamadan muaf olup olmayacaklarını merak ediyor. Peki, kabir ziyaretine giden kısıtlamadan muaf mı?

Şehit yakınları arefe ve bayram günü ne zaman şehitliklere gidebilecek?

Arefe ve bayram günlerinde milyonlarca kişi yakınlarının kabirleri ziyaret edip, dualar eder. Bu yıl ise kısıtlamalar sebebiyle kabir ziyaretlerinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şehitlik ziyaretlerinin yapılabileceği belirtildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu ifadesine yer verildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin tamamı ise şu şekilde:Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu hususlar belirtildi:Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek. Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak."

 

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Arefe günü temizlik yapılır mı? Arefe günü temizlik yapmak günah mı?

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