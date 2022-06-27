Şehit yakını Ümit Özdağ'a haddini böyle bildirdi
Bir şehit yakını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hadsiz çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a haddini bildirdi.
Şehit yakını, "Bakan Soylu, gelmiş geçmiş İçişleri Bakanları içerisinde devamlı yükselen bir değerdir. Haddinizi bilin" dedi.
Ümit Özdağ, şehit yakının haklı tepkisi sonrası bulunduğu yerden uzaklaşmaya çalıştı. Bakan Soylu'ya şehit yakını olarak saygı duyduklarını ifade eden vatandaş, "Çocuklarımızın kanını yerde bırakmıyor. Böyle bir insana saygılı davranalım" sözleriyle tepkisini sürdürdü.