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Siyaset Şehit yakını Ümit Özdağ'a haddini böyle bildirdi
Siyaset

Şehit yakını Ümit Özdağ'a haddini böyle bildirdi

Bir şehit yakını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hadsiz çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a haddini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 18:12:00 - 2022-06-27 18:13:09

Şehit yakını, "Bakan Soylu, gelmiş geçmiş İçişleri Bakanları içerisinde devamlı yükselen bir değerdir. Haddinizi bilin" dedi.

Ümit Özdağ, şehit yakının haklı tepkisi sonrası bulunduğu yerden uzaklaşmaya çalıştı. Bakan Soylu'ya şehit yakını olarak saygı duyduklarını ifade eden vatandaş, "Çocuklarımızın kanını yerde bırakmıyor. Böyle bir insana saygılı davranalım" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

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Yorumlar

Vatan

Alçak işine gelmedimi nasıl kaçıyor provokotör

Asker kaçağı ümit ne bisin

Son günlerde yemi fazla olan, dağıstanlı ortodoks ümit asker kaçağı olduğunu unutmuş. Bu nedenle askerlerimizin durumunu anlamaz. Bundan davar çobanı bile olmaz. Vizyonsuz.
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