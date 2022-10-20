Şehit Polis Hakk’a uğurlandı!
Balıkesir'de, görev sırasında geçirdiği trafik kazasından 11 gün sonra şehit olan polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı.
YENİ AKİT ANKARA
Şehit’in cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Soylu paylaşımında, “Onlar, ay yıldızlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanmasını borçlu olduğumuz, Kahraman Milletin Kahraman Evlatları... Şehit Polisimiz Hızır Bekir Baybörü'yü Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Hakk'a uğurladık. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin” dedi.