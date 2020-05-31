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Aktüel

Şehit polis Atakan Arslan’ın cenazesi Samsun’da

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü yaparken ’dur’ ihtarına uymayan zanlının açtığı ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 31 yaşındaki polis memuru Atakan Arslan’ın cenazesi memleketi Samsun’a getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 00:39:44 -
Şehit polis Atakan Arslan’ın cenazesi Samsun’da

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü yaparken ’dur’ ihtarına uymayan zanlının açtığı ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 31 yaşındaki polis memuru Atakan Arslan’ın cenazesi memleketi Samsun’a getirildi.


Samsunlu polis memuru Atakan Arslan’ın cenazesi askeri uçakla saat 00.00 sıralarında Samsun-Çarşamba Havalimanına getirildi. Burada yapılan törende şehidi karşılayanlar gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi ve 3 yaşındaki kızı da askeri uçakla Samsun’a getirildi. Şehit polis Atakan Arslan’ın cenazesi, 31 Mayıs Pazar günü Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi’nde defnedilecek.


Şehit polisi karşılama törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, ilçe belediye başkanları, emniyet mensupları, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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