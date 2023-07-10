  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Gönlünüzden ne kopuyorsa atın kasaya’ Muharrem İnce fırsatı kaçırmadı

ABD'li vekillerden böyle küstahlık görülmedi! Tutumları gündeme oturacak: Türkiye'ye F-16 vermeyin

Dünyaca ünlü analist paylaştı! Piyasadaki altının artışına dair analizi: Altın şimdi bu rakamlara oynuyor

TOGG gündeme yine damga vurdu, BMW'nin imdadına yetişti: Yardım eden o oldu! Görüntüler ortaya çıktı!

ABD mahkemesinden emsal! LGBT'ye ilk tokat vuruldu

Namaz ile alay eden karaktersiz hakkında karar verildi!

Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu

Neresi olduğunu duyunca şaşıracaksınız! Görenler Kapadokya sanıyor ama…

Ekmeğin KDV’sini bilmeyen aptal 'Türkiye iflas etti' diyor!

CHP'li belediyede yeni kriz! Mason Tunç Soyer İzmir'i öyle bir bataklığa sürükledi ki...
Yerel Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi
Yerel

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-10 06:55:00 -
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 24 yaşındaki şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kaymakam, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Vali Coşkun ile beraberindekiler, aileye taziyelerini iletti.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze nakil aracına konuldu. Cenaze, Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

O da kaçamadı! MİT’ten PKK’ya nefes kesen darbe Şehit diplomat Osman Köse'nin katili öldürüldü
O da kaçamadı! MİT’ten PKK’ya nefes kesen darbe Şehit diplomat Osman Köse'nin katili öldürüldü

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O da kaçamadı! MİT’ten PKK’ya nefes kesen darbe Şehit diplomat Osman Köse'nin katili öldürüldü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehit Aybüke Öğretmen’in anne babasını makamında ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehit Aybüke Öğretmen’in anne babasını makamında ağırladı

Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehit Aybüke Öğretmen’in anne babasını makamında ağırladı

116 bisikletçi 15 Temmuz şehitlerini anmak için pedal çevirdi
116 bisikletçi 15 Temmuz şehitlerini anmak için pedal çevirdi

Yerel

116 bisikletçi 15 Temmuz şehitlerini anmak için pedal çevirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23