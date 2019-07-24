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Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor

Tekirdağ’da kışladaki mescide verilen ‘Şehit Ömer Halisdemir’ ismini kaldıran Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı’nın Ağustos ayında atama bekleyen isimler arasında yer alması tepki çekti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:49
Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kripto FETÖ’cülere yönelik operasyonlar tam gaz devam ederken kritik Ağustos ayı geldi.

TSK’da binlerce muvazzaf askerin heyecanla beklediği terfi ayı geldi çattı. Bir üst rütbeye yükselmeyi bekleyenler arasında Tekirdağ’da kışladaki mescide verilen “Şehit Ömer Halisdemir” ismini sildiren Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı da var. Mescidin adını ‘Kışla Mescidi’ olarak değiştiren Karslı, mescidin yapım aşamasında da zorluk çıkarmıştı. Şimdi gözler Karslı’nın terfi alıp almayacağında.

Liste üzerinde yoğun mesai

Hali hazırda TSK saflarında bulunan on binlerce subay bir üst rütbeye yükselmeyi bekliyor. TSK açısından en kritik terfileri albaylıktan generalliğe yükselecek isimler oluşturuyor. Bu terfiler en az 20 yıl boyunca TSK komuta kademesini ve milli güvenliği etkileme potansiyeli taşıyor. Bu nedenle Ankara’da albaylıktan generalliğe yükselmeyi bekleyenlerin yer aldığı liste üzerinde yoğun bir mesai harcanıyor.

O isim de listede

Paşalıktan generalliğe yükselmeyi bekleyenler arasında komutası altındaki kışlaya mescit yapılmasını engellemeye çalışan, mescide verilen “Şehit Ömer Halisdemir” isminden rahatsız olan Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı da bulunuyor. Karslı’nın paşalığa terfi ettirilip ettirilmeyeceği merak konusu oldu.

Rahatsız oldu

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ 8’inci Mekanize Tugay Komutanlığı kışlasında bulunan ve sadece 40 kişinin ibadet edebildiği küçük mescidin yeniden yapılmasına karar verilmişti. Kışlanın yemek işlerini yapan Nimet ve Bekard Gıda, durumdan haberdar olunca mescidin yapılmasına destek vermişti. 400 kişilik yeni mescide 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adı verilmişti.

İki ay sonra adını değiştirdi

Yeni mescit ibadete açılırken, o dönem Tugay Komutanı olan Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, 2 ay sonra skandal bir talimat vermişti. Komutan Karslı, 22 Ağustos sabahı mescitten, Şehit Ömer Halisdemir’in adını kaldırtmıştı. Mescidin adı Kışla Mescidi olarak değiştirilmişti. Karar, birlik içerisinde büyük tepki çekmişti.

Yapılırken de zorluk çıkardı

Şehidin ismini mescitten kaldırtan komutanın, mescidin yapım aşamasında da zorluk çıkarmıştı. Bütün zorlamalara rağmen onarılan mescit açıldığı cuma günü “Burada namaz kılınamaz” ve “Ya bina çökerse” bahanesiyle kapatılmıştı. Ancak valilikten gelen onay yazısı ile mescit tekrar ibadete açılmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:49
  1. Ankara
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. FETÖ
  4. muvazzaf asker
  5. Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı
  6. Tekirdağ
  7. Şehit Ömer Halisdemir
  8. Tekirdağ 8’inci Mekanize Tugay Komutanlığı kışlası

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