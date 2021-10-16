Şehit Ömer Halisdemir'in babası anlattı, dinleyenler gözyaşlarına boğuldu! "Konuşacağım çok şey var da..."

Elazığ’da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları tarafından ‘Şühedanın Sesi Elazığ’ programı düzenlendi. Bünyamin Eroğlu ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen program, Şehit Alp Taşdemir’in babası Hafız İbrahim Taşdemir’in Kur’an-ı Kerim tilaveti okuması ile başladı. Ardından sinevizyon gösterimi destekli şehitlerin hayatını anlatan sunumlar gerçekleştirildi.

15 Temmuz’da hain darbe girişimini önleyen kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, oğlunu anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Salondakiler gözyaşlarını tutamadı

İki kez Elazığ’a geldiğini ifade eden Hasan Hüseyin Halisdemir, “Bütün Güney Doğu'yu gezdim. Buradan bütün Güney Doğulu hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Misafirperverler. Bizlere çok hürmetler ettiler. Konuşacağım çok şey var da, içim biraz buruk olduğu için sizi çok bekletmek istemiyorum.

"Buruk görünüyordu, uyku uyumuyordu"

15 Temmuz’dan önce yiğidim bayrama gelmişti. Bayramlaştıktan sonra çok içeri buruk görünüyordu. Uyku uyumuyordu. Bir gün dedim ki ’oğlum neden uyumuyorsun’ oda, ’baba uykularım yok’ dedi. 'Oğlum bir sıkıntın mı var ailenle mi ilgili' diye sordum 'hayır baba' dedi. Giderken Allah içime doğurdu dedim ki bu çocuk şehit olur. Bana ’baba bir gün bir şehadetlik getirteceğim’ dedi.

"Şükürler olsun, o haini vurmuş"

15 Temmuz gecesi Cuma günü Zekai Paşanın emri ile "Ömer oğlum bu namus senin namusun, ben gelene kadar da bu binayı bekleyeceksin, hainler geliyor" demiş. Yiğidim de "tamam komutanım" diyor ve helalleşiyorlar. Zekai Paşanın konuşması, "O gece Ömer’le 8 kez konuştum amca dedi. Ömer’e "Hainler geliyor, Semih Terzi’yi alnından vuracaksın" demiş. Şükürler olsun o haini vurmuş" dedi.