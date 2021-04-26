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Gündem Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verilmişti... Okulun ismini değiştirmek için harekete geçtiler
Gündem

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verilmişti... Okulun ismini değiştirmek için harekete geçtiler

Balıkesir'deki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nden mezun olan eski öğrencilerin kurduğu dernek yönetiminin, okul isminin değiştirilmesini istemesi ilçede tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 23:30:00 -
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verilmişti... Okulun ismini değiştirmek için harekete geçtiler

Balıkesir'de 1933 yılında ortaokul olarak hizmete açılan, 1956 yılında 22 derslikli lise olarak eğitime devam eden Edremit Lisesi'nin adı, 2010 yılında Körfez Anadolu Lisesi adını aldı.

Okulun eski mezunlarından Şenay Aybüke Yalçın, ilk görev yeri olan Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK’lı teröristlerce şehit edildi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran şehit Aybüke öğretmenin anne ve babası, okula kızlarının adının verilmesini istedi.

Şehit öğretmenin adı verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmaların ardından okulun adı, ‘Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi’ oldu.

Değişmesi için başvuru yaptılar

Kararın ardından Edremit Lisesi Mezunlar Derneği yönetimi, okulun eski ismini alması için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Şehit öğretmenin adının değiştirilmesi için yapılan bu başvuru, Edremit’te tepkiyle karşılandı.

"Daha önce neden tepki göstermediler"

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hikmet Uyan, “Ben kendim de bu okulunun mezunuyum. Bizim okuduğumuz dönemde ismi Edremit Lisesi'ydi. Ancak zaman içerisinde yabancı dil ağırlıklı olarak isim aldı. Körfez’de ilk Anadolu Lisesi olarak Kadıköy’deki Anadolu Lisesi açıldı. Bu sefer Edremit Anadolu Lisesi adı ona verildi. 2010-2011 yılında ise Edremit Lisesi’nin ismi Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Bugün rahmetli eski öğrencimiz, meslektaşımız şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin isminin verilişi ise henüz 2021 yılında oldu. Asıl Edremit Lisesi'nin adının değiştirilmesi ise 2010-2011 yılındadır. Edremit Lisesi Mezunları olarak bu hak arayışının veya isme karşı tepkinin o zaman konulması gerekirdi kanaatindeyim.” dedi.

"Başka okula verilsin"

Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Hasan İleri de, Edremit’in ilk lisesi ve sembol durumunda olan okul yerine başka okullara ismin verilmesini istediklerini söyledi.

 

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