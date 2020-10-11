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Gündem Şehit işçilerin kanı yerde kalmadı
Gündem

Şehit işçilerin kanı yerde kalmadı

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında önceki gün İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek düzenlenen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının destek verdiği operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 03:19:00 -
Şehit işçilerin kanı yerde kalmadı

Teröristlerden birinin, sözde Botan eyaleti Cudi cephesi Derebaşı-Kösreli takım sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Baran Kıçi" kod adlı Ahmet Çağdavul olduğu tespit edildi.

Terörist Çağdavul'un, 28 Mayıs 2020'de Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan bir, 17 Haziran 2020'de ise Silopi ilçesi Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 işçinin, el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırılarda şehit edilmesi eylemlerinin failleri arasında olduğu belirlendi.

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