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Gündem Şehit Haniye'ye son görev! Katar'da toprağa verildi
Gündem

Şehit Haniye'ye son görev! Katar'da toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2024-08-02 16:35:00 -
Şehit Haniye'ye son görev! Katar'da toprağa verildi

Tahran'da İsrail tarafından gerçekleştirilen suikast sonucu şehadete yürüyen Hamas lideri İsmail Haniye, Katar'da, Türkiye'den üst düzey heyetin de katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için dün Tahran'da cenaze töreni düzenlenmiş, daha sonra ise Haniye'nin naaşı Katar'a nakledilmişti. Bugün ise Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki Türkiye heyeti, Haniye’nin cenaze törenine katıldı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani’nin katıldığı cenaze töreninde, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de yer aldı.

Arap ve Müslüman ülkeler ile İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı. Kılınan cenaze namazının ardından Haniye’nin naaşı tekbirler eşliğinde camiden mezarlığa götürüldü.


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Defin ve taziye töreni

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile milletvekilleri daha sonra İsmail Haniye ve koruması Vesim Ebu Şaban’ın cenazelerinin defin törenine katıldı. Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde bulunan mezarlıkta gerçekleşen defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Haniye’nin oğulları ve torunlarına baş sağlığı diledi.

Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal’le de görüşerek taziyelerini iletti.

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