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Gündem Şehit Haniye'nin cenazesinde duygulandıran anlar!
Gündem

Şehit Haniye'nin cenazesinde duygulandıran anlar!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 15:38:00 - 2024-08-02 15:38:32

Hamas lideri şehit İsmail Haniye, Katar'da son yolculuğuna uğurlandı. Toprağa verilen Haniye'nin tabutu taşınırken duygusal anlar yaşandı.

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutta İsrail'in suikastına uğraması sonucu şehadete yürüdü. Cenazesi Katar'a götürülen Haniye için bugün cenaze namazı kılındı.

Şehit Haniye'nin cenazesine yüz binlerce Müslüman katıldı.

Türkiye'den de üst düzey yetkililerin saf tuttuğu cenaze namazında kalpleri titreten anlar yaşandı.

Tekbirler getirildi Gazze sloganları atıldı

Şehit Haniye'nin tabutu omuzlara alındığında tekbir sesleri yükseldi. Cenazeye katılan Müslümanlar "Özgür Gazze" sloganları da attı.

Şehit Haniye'nin cenazesi, Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.
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