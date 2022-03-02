Şehit Gümrük Muhafaza Memuru Mustafa Türk unutulmadı
2020’de Ağrı Doğubeyazıt’ta hain terör saldırısında şehit olan Gümrük Muhafaza Memuru Mustafa Türk dualarla anıldı.
YENİ AKİT ANKARA
2 Mart 2020 tarihinde Ağrı Doğubeyazıt’ta, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan araca yapılan terör saldırısı sonucu şehit düşen Şehit Gümrük Muhafaza Memuru Mustafa Türk şahadet yıldönümünde unutulmadı.
2 Mart 2020 tarihinde Ağrı Doğubeyazıt’ta, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan araca yapılan terör saldırısı sonucu şehit düşen Gümrük Muhafaza Memuru Mustafa Türk şahadet yıldönümünde şehitlikteki kabri başında törenle anıldı. Törene Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ASH İl Müdür Yardımcıları Hüseyin İlhan, Esma Direkli Şehidin mesai arkadaşları Eşi Yüsra Türk, çocukları Şehidin babası İsmail Türk, Annesi Zekiye Türk ve akrabaları katıldı. Okunan kuranı kerim dua ardından tören sona erdi.