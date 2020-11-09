  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehit Gökhan Topal'ın adı okul kütüphanesinde yaşatılacak
Aktüel

Şehit Gökhan Topal'ın adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:40:16 -
Şehit Gökhan Topal'ın adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2017'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen uzman çavuş Gökhan Topal'ın adı, kardeşinin görev yaptığı okuldaki kütüphanede yaşatılacak.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, Çubuk'ta evlatların vatan ve millet aşkıyla yetiştirildiğini net bir şekilde gördüklerini söyledi.

İlçeye sık sık geldiğini, şehit yakınlarını da zaman zaman ziyaret ettiğini belirten Yıldız, "Çubuk'taki her bir genç vatan sevgisiyle ve imanla yetiştirilmiştir. Çubukluları özel kılan bu şuurdur. Çubuk'un yeri bizde çok ayrıdır. Allah şehitliği herkese nasip etmiyor. Her aileye nasip etmiyor o şerefi. Her biri özel yetişmiş evlatlar. Bence Çubuk'un bu konuda yeri müstesnadır." dedi.

Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde felsefe öğretmeni olarak görev yapan şehit kardeşi Hilal Topal, öğrencileri tarafından şehit kardeşinin isminin yaşatılması için yapılan çalışmanın kendisini duygulandırdığını dile getirerek okul yönetimi ve öğrencilerine teşekkür etti.

Kaymakam Adem Keleş ise bu ülke için canlarını feda eden şehitlerin isimlerinin her alanda yaşatılmasının önemli olduğunu vurgulayarak kütüphanenin yapılmasında destek olan öğrenciler ve okul yönetimini kutladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da kütüphanenin şehidin aziz hatırasını yaşatmakta çok isabetli bir çalışma olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın böylesine duyarlı olmaları ve kendi imkanları ile böylesi hayırlı şeyler yapmaları bizi çok mutlu etti. Burada bilgisayar eksik kalmış, inşallah onu da biz alalım. Kütüphanenin sevgili çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Açılış kurdelesini kesen şehit annesi Fatma ve babası Akif Topal, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdür Alican Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Okul Müdürü İdris Karakuş ve öğrenciler de katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2017'de, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal, memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFP'den Azerbaycan’a sansür
Dünya

AFP'den Azerbaycan’a sansür

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AF..
Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!
Gündem

Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!

ABD’deki Başkanlık Seçimlerinde resmi sonuçlara göre Joe Biden, ABD’nin yeni başkanı seçildi. Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu, yıllar önce ya..
Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler
Dünya

Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler

Peşmerge Tugay Komutanı Necat Ali, binlerce insanın ölümüne neden olan terör örgütü PKK'nın Türkiye karşısında yenildiğini belirtti...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay