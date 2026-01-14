  • İSTANBUL
Şehit evladına vefalı ziyaret! Devletin şefkat eli her an yanlarında!

Ocak ayında sene-i devriyesi olan kahraman şehidimiz Abdulbaki Akman’ın Bilecik’in İnhisar ilçesinde yaşayan kızı Fatma Karabaş, anlamlı bir ziyaretle onurlandırıldı.

Bilecik’te şehit ailesine yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ocak ayında seneyi devriyesi bulunan şehit Abdulbaki Akman’ın, Bilecik’in İnhisar ilçesinde ikamet eden kızı Fatma Karabaş, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ziyaret edildi. Ziyaret, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyarette, şehit ailesiyle yakından ilgilenilerek hal ve hatırları soruldu, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu vurgulandı. Sosyal hizmet ekipleri, şehit yakınlarına yönelik sunulan destekler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimizin her zaman yanındayız. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.

