Şehit eşinden yürek yakan paylaşım: Hep mi güzel insanlar önce gider

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) için tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzlarında alana getirilen Güneş'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, İl Müftüsü Aşır Durgun'un ettiği duayla sona erdi. Daha sonra askeri helikopterle Elazığ'a gönderilen şehidin naaşının, oradan da uçakla Ankara'ya uğurlanacağı öğrenildi.

Mesai arkadaşları da törene katıldı

Törene, şehidin eşi Gülnur, annesi Aysel, babası Emin ve Mehmet Güneş ile Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile mesai arkadaşları katıldı.

Tören sonrası arama kurtarma personeliyle bir araya gelen baba Güneş, 44 gün aralıksız çalışan ekiplere teşekkür ederek helallik istedi.

15 Temmuz gazisiymiş

Uzman Çavuş Güneş’in önce 2008 yılında Şırnak’ta teröristlerle girdiği çatışmada, ardından da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında çatıştığı ve yaralandığı, bu nedenle 3 ay Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gördüğü öğrenildi.

Elazığ depreminde de arama kurtarma çalışmalarında yer alıp enkazdan 16 kişiyi çıkaran ekipte yer alan Güneş'in, geçmişte de birçok operasyona katıldığı belirtildi.

Öte yandan şehit askerin eşi Gülnur Güneş, Twitter hesabından eşinin saz çaldığı bir videosuna "Hep mi güzel insanlar önce gider" notunu eklediği görüldü.