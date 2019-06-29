Şehit Eren Bülbül’ün annesi duygularını yeniakit.com.tr’ye anlattı: Allah devletimizden razı olsun

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Türk Hava Yolları’nın filosuna yeni kattığı ilk Boeing 787-9 Dereamliner tipi uçağına isim vermek için sosyal medyadan başlattığı kampanyaya birçok vatandaş #AdıErenOlsun etiketiyle katılmış, THY yönetimi de uçağa şehit Eren Bülbül’ün memleketi Maçka adının verilmesini kararlaştırmıştı. Konuyla ilgili duygularını yeniakit.com.tr ile paylaşan Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, Eren’in anısının yaşatılması için başlatılan kampanya nedeniyle duygulu anlar yaşadığını belirterek, “Allah herkesten razı olsun.” dedi.

“Yavrumun adını koyanlardan Allah razı olsun”

PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle 2 yıl önce şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, yeniakit.com.tr’ye konuştu. PKK terör örgütüne lanet yağdıran Ayşe Bülbül, “Yavrumun adının göklerde de yaşatılacağını ilk duyduğumda bende hüzünlü bir mutluluk oluştu. Türk Hava Yolları, özel bir uçağa oğlumun adının yaşatılması amacıyla ‘Maçka’ adını vermiş, PKK’ya karşı kullanılan SİHA’ya ise ‘Eren Bülbül’ adı konulmuş. Yavrumun adının konulmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.” dedi.

“Yaşadığım acıyı hiçbir şey dindirmiyor”

Toplam 13 evlat annesi olduğunu ve 11.sırada Eren Bülbül’ün bulunduğunu hatırlatan anne Ayşe Bülbül, “Kardeşleri başta olmak üzere bütün aile olarak Eren Bülbül’ün şehit edilme acısını yüreğimize gömdük. Yavrumun şehit olmasından sonra devletimiz bana maaş bağladı fakat sonuçta oğlum yok ve hiçbir şey yaşadığım acıyı dindirmiyor.” şeklinde konuştu.

"Aziz ismini SİHA’mız semalarımızda uçuracak” demişti!

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SİHA'ya Eren Bülbül'ün adının verilmesine ilişkin "PKK tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. Semalarımızda Hür ve Özgür... #AdıErenOlsun? " şeklinde açıklamada bulunmuştu.

150 binden fazla #AdıErenOlsun paylaşımı yapılmıştı!

Türk Hava Yolları’nın bünyesine kattığı uçak için açtığı ‘adı ne olsun’ anketine, 150 binden fazla #AdıErenOlsun paylaşımı yapılmıştı. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları(THY), "Filomuzun ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının adına karar vermek için yaptığımız ankete katılan ve adı Eren olsun diyerek destek veren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Yeni uçağımıza kahraman Eren'iminizin memkeleti ‘Maçka’ adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz. İyi ki varsınız" açıklamasında bulunmuştu.