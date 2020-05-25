  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehit çocuğunun isteğini jandarma unutmadı

2015 yılında Hakkari’de şehit olan Piyade Er Coşkun Sekmen’in oğlu Yusuf’un oyuncak isteğini, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yerine getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:18:45 -
Şehit çocuğunun isteğini jandarma unutmadı

2015 yılında Hakkari’de şehit olan Piyade Er Coşkun Sekmen’in oğlu Yusuf’un oyuncak isteğini, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yerine getirdi.


Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen şehit aileleri ziyaretlerinde, 2015 yılında Hakkari’de şehit olan Piyade Er Coşkun Sekmen’in oğlu Yusuf’a jandarma ekiplerince uzaktan kumandalı araba hediye edildi. Suluca Mahallesi’ndeki evde Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette sevincini gizleyemeyen küçük Yusuf ile Karakol Komutanı Özdemir Karabağlı ve jandarma görevlileri uzaktan kumandalı araba ile oyun oynadı. Ziyaret nedeniyle şehit ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı