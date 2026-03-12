Şehit Burakcan rahmetle anılıyor
Ömrünün baharında Gezici vandallar tarafından hain bir saldırı sonucu şehit düşen Burakcan Karamanoğlu Hakk’a yürüyüşünün 12. yılında rahmet ve minnetle yad ediliyor.
EBUBEKİR BİLGİN İSTANBUL
Burakcan, Gezi kalkışmasındaki olaylarda ölen Berkin Elvan için İstanbul Okmeydanı’nda toplanan ve araçlara zarar vermek isteyen kalabalığı yardığı için saldırıya uğrayan Karamanoğlu, gözü dönmüş vandallarca silahlı saldırıya uğramıştı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Burakcan Karamanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 12 Mart 2014’te şehadete yürümüştü. Vatani görevini yerine getirdikten 3 ay sonra saldırıya uğrayarak şehit edilen Burakcan’a yapılan alçak saldırıyı ise terör örgütü DHKP-C üstlenmişti.