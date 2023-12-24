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Gündem Şehit Budak'ın son paylaşımı ve Şehit Aslan'ın babasının ifadeleri duygulandırdı
Gündem

Şehit Budak'ın son paylaşımı ve Şehit Aslan'ın babasının ifadeleri duygulandırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-24 08:33:00 -
Şehit Budak'ın son paylaşımı ve Şehit Aslan'ın babasının ifadeleri duygulandırdı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın (22) Manisa’daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı duygulandırdı. Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan ise "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadeleri kullandı.

Terör örgütü PKK hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Dünkü 6 şehidimizin ardından bugün de 6 kahraman askerimiz şehit düştü.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak'ın Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Babası İkram Budak'a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi. Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.
Şehit Enes Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞEHİDİN SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" yazarak fotoğraflarını paylaştı.
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