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Ekonomi Şehit bacısına küfredenleri koruyanlar mı liyakatli?
Ekonomi

Şehit bacısına küfredenleri koruyanlar mı liyakatli?

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, resmi sosyal medya hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 17:04:00 -
Şehit bacısına küfredenleri koruyanlar mı liyakatli?

YENİ AKİT  ANKARA

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Liyakatli kadrolarımızla, adil ve merhametli yönetim anlayışımızla biz varız” şeklinde ki ifadelerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener’e tepki gösteren TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Meral Akşener, ‘Liyakatli kadrolarımızla, adil ve merhametli yönetim anlayışımızla biz varız’ dedi. Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı koruyup kollayan siz değil miydiniz? Liyakat, adalet ve merhamet anlayışınızı gördük. Hangi yüzle konuşuyorsunuz?” ifadelerine yer verdi.

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