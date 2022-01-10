  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erhan Afyoncu'dan CHP'li Özgür Özel'e tarih dersi! "Ortaçağ zihniyeti kendi değerlerinden utananların kafalarındadır"

Ankara'da stoklanmış onlarca araç görüntülendi!

PKK tarafından ölümle tehdit edilmişti! Türk hayranı Fransız piyanist hayatını kaybetti

Turkovac çıktı, maskeler düştü! Rumların bile yapmadığını Cumhuriyet yazarı yaptı

Azınlığın dediği mi milyonların istediği mi olacak?

İmam ağabeyin en zor görevi! Şehit kardeşinin cenaze namazını kıldırdı

Türk düşmanlığı yapan Netflix'ten alçaklık! Türkiye topraklarını bakın nasıl gösterdi

Doğalgaz desteği ne zaman başlayacak? Bakan Yanık açıkladı

Altın fiyatları düşer mi? ABD'li bankadan dikkat çeken rapor

Rusya duyurdu! Kazakistan'a konuşlandılar
Gündem Şehit babasının konuşması yürekleri sızlattı: Canım oğluma, çınarıma...
Gündem

Şehit babasının konuşması yürekleri sızlattı: Canım oğluma, çınarıma...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın babası Nebi Ulupınar'ın, oğlunun Türk bayraklı tabutunun başında yaptığı konuşma yürekleri sızlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 00:22:00 - 2022-01-10 00:40:45

Mersinli şehit er Ertuğrul Ulupınar’ın babası Nebi Ulupınar, helallik için son kez baba ocağına getirilen oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşmayla yürekleri dağladı.

Şehide son görev

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hudut hattında askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerden sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar (22), memleketi Mersin’in Gülnar ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hükümet Konağı önündeki cenaze töreni öncesi şehidin naaşı son kez helallik için baba ocağına götürüldü.

 

Babasının sözleri duygulandırdı

Şehidin yakınları ve komşuları tabut başında gözyaşı dökerken, baba Nebi Ulupınar’ın evladının Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşma herkesi duygulandırdı.

 

Oğlunun onurlu bir Türk askeri gibi tek başına bir tabura kafa tutacak kadar kahraman, karıncayı incitmeyecek kadar da şefkatli olduğunu söyleyen baba Ulupınar, "Onu ancak hain pusularla böyle tabuta koyabilirlerdi. Bugün belki bizim acımız var ama onlar ölülerini tabuta da koyamıyorlar, 1 metrekare toprağa da koyamıyorlar. Benim sizden isteğim canım oğluma, kıymetli oğluma haklarınızı helal etmeniz. Benim çınarımdı. Annesi, kardeşleri, yeğenleri hepimiz dimdik ayakta olacağız. Geride iki tane daha çınarım var. Teröristleri lanetliyorum. Vatan sağolsun" dedi.

İmam ağabeyin en zor görevi! Şehit kardeşinin cenaze namazını kıldırdı
İmam ağabeyin en zor görevi! Şehit kardeşinin cenaze namazını kıldırdı

Gündem

İmam ağabeyin en zor görevi! Şehit kardeşinin cenaze namazını kıldırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kazakistan'da yaşanan olaylar sonrası kritik çağrı: Türk devletleri derhal bunu yapmalı
Gündem

Kazakistan'da yaşanan olaylar sonrası kritik çağrı: Türk devletleri derhal bunu yapmalı

Kazakistan’da yaşanan olayların bastırılması için "yabancı güç" çağrılması Türk devletlerinde tartışmalara yol açtı. Konuya ilişkin değerlen..
Geçtiğimiz günlerde 'altın' alın diyen Murat Akan canlı yayında şoke eden haberi duyurdu: Boğaz Köprüsü ve Çırağan Sarayı'nı sattılar
Ekonomi

Geçtiğimiz günlerde 'altın' alın diyen Murat Akan canlı yayında şoke eden haberi duyurdu: Boğaz Köprüsü ve Çırağan Sarayı'nı sattılar

Geçtiğimiz haftalarda, 'Gümüş, altın ve toprak alın' çağrısı yapan araştırmacı yazar Murat Akan, sahte bir cennet olarak insanlara sunulan M..
Türk bilim insanlarından müthiş başarı! Milli olarak üretilecek
Sağlık

Türk bilim insanlarından müthiş başarı! Milli olarak üretilecek

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından akciğer kanserine karşı geliştirilen ve lab..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay