Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde operasyon intikali esnasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Hacıobası köyü nüfusuna kayıtlı şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşındı. Naaşın cenaze aracıyla geçişi esnasında şehidin kız kardeşi, "Gardaşım, bayramın mübarek olsun." diye seslendi. Şehit Uzman Çavuş Altunyurt'un naaşı, daha sonra götürüldüğü Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı.

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