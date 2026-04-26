Şehit amcasının mezarını öptü
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın 3 yaşındaki yeğeni Sezer, amcasının mezarını suladı, fotoğrafını öptü.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Sezer Uçar (3), ailesiyle birlikte gittiği amcası şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın mezarının taşını öpüp, toprağa su verdi. Şehit oğluyla aynı adı taşıyan torununun bu davranışını görünce ağladığını belirten Emine Uçar, "3 yaşında daha yeni konuşmaya başladı. 'O benim amcam' dedi. Çok duygulandım" dedi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 1 Eylül 2020'de 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

 

 

Şehit Uçar'ın kardeşi Halil İbrahim Uçar (32), eşi Hacer, annesi Emine ve ağabeyinin adını taşıyan 3 yaşındaki oğlu Sezer ile birlikte onun mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit amcasının mezar taşının öpen minik Sezer, toprağa da su verdi. Cep telefonuyla görüntülenen o anlar izleyenleri duygulandırdı.

Halil İbrahim Uçar, şehitlik mertebesine ulaşan ağabeyinin ismini yaşatmak için oğluna verdiğini, minik Sezer'in hiç görmediği amcasını fotoğraflardan tanıdığını ve çok sevdiğini söyledi.

Emine Uçar ise "Şehitliğe gittiğimizde baktık ki torunum koşa koşa amcasının mezarına gitti, fotoğrafını öptü. Duygulandık, ağlamaya başladım. 3 yaşında daha yeni konuşmaya başladı. 'O benim amcam' dedi. Çok duygulandım" ifadelerini kullandı.

