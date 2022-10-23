Şehit ailesi, oğullarının yapımına öncülük ettiği mescitte namaz kılıp dua etti
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Efdadiye ve Sadık Kara çifti, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve üyelerden oluşan 42 kişilik grupla, 12 Ekim'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın Van'ın Gevaş ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için önceki gün kente geldi.
Aileye başsağlığı dileyen ve acılarını paylaşan Kara çifti, Van’ın Gürpınar ilçesinde 2016’da PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan oğulları Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara’nın görev yaptığı birliği de ziyaret etmek istedi. Taleplerinin kabul edilmesi üzerine beraberindeki görevlilerle Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığına gelen anne ve baba, Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Tevfik Altunel tarafından karşılandı. Kara çifti, oğullarının hayattayken yapımına öncülük ettiği, şehit olunca da isminin verildiği mescidi göz yaşları içinde gezdi, namaz kılıp dua etti.