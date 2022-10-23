Şehit ailesi, oğullarının yapımına öncülük ettiği mescitte namaz kılıp dua etti

Aileye başsağlığı dileyen ve acılarını paylaşan Kara çifti, Van’ın Gürpınar ilçesinde 2016’da PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan oğulları Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara’nın görev yaptığı birliği de ziyaret etmek istedi. Taleplerinin kabul edilmesi üzerine beraberindeki görevlilerle Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığına gelen anne ve baba, Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Tevfik Altunel tarafından karşılandı. Kara çifti, oğullarının hayattayken yapımına öncülük ettiği, şehit olunca da isminin verildiği mescidi göz yaşları içinde gezdi, namaz kılıp dua etti.