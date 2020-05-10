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Aktüel

Şehit ailelere unutulmadı

Kilis Valiliği tarafından şahit ailelerine Anneler günü nedeniyle çeşitli hediyeler gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:37:06 -
Şehit ailelere unutulmadı

Kilis Valiliği tarafından şahit ailelerine Anneler günü nedeniyle çeşitli hediyeler gönderildi.


Kilis Valisi Recep Soytürk’ün talimatıyla Anneler günü nedeniyle çiçek, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler. Kurum müdürleri tarafından şehit ailelerine ziyaret edilerek takdim edildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer’de şehit ailelerinin bir sorunu olup olmadığını sorduktan sonra hediyeleri takdim etti. Sümer, “Şehit ailemizi ziyaret ettik. Valimizin gönderdikleri hediyeleri takdim ettik. Başta şehit annelerimizin ve bütün anneler günü kutlu olsun” dedi.

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