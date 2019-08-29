Şehirlerarası otobüs terminalinde iyileştirme çalışmaları ile yenileniyor

Nevşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali, iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemelerle ve modern yüzüyle dikkat çekiyor. Şehre gelen misafirlerin ve yolcuların bugüne kadar yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için gerçekleştirilen çalışmalara Belediye Başkanı Rasim Arı büyük önem veriyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonrasında belediyenin denetiminde özel bir firma tarafından işletmesi üstlenilen Nevşehir Adnan Menderes Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki esnafların ve şehre gelen ve giden misafirlerin istek ve taleplerini büyük bir titizlikle değerlendirerek, şehrin adeta vitrini konumundaki terminalin modern bir görünüme kavuşmasını sağlamayı amaçlayan Nevşehir Belediyesi, burada başlattığı iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

“Güvenlik tedbirleri artırıldı”

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla geçtiğimiz ay başlatılan çalışmalar çerçevesinde, terminalde vatandaşlara kolaylık sağlayacak elektronik yolcu bilgilendirme sistemi kurulumu tamamlandı. Terminal içerisinde kurulan dijital ekranda bundan böyle yolcular şehirlerarası otobüslerin sefer saat ve peronlarını, köy, kasaba ve ilçe dolmuş ve otobüslerin hareket saatlerini ve belirli noktalara taksi ücretlerini görebilecek.

Güvenlik tedbirleri arttırılan terminalde İçişleri Bakanlığı’nın da talebi doğrultusunda ayrıca yolcuların tek bir noktadan giriş ve çıkışlarının sağlanması amacıyla etrafı tel örgülerle çevrilerek, arttırılan mobese kameralarla sürekli izlenmesi sağlandı. Daha önce belirli saatlerde görev yapan özel güvenlik personel sayısı arttırılarak 24 saat boyunca görev yapmaya başladı.

“Isınma sorunu çözüldü”

Her gün binlerce kişinin faydalandığı Nevşehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde özellikle kış aylarında ve aşırı yağışların yaşandığı günlerde su sızmalarının yaşanmasının da önüne geçildi. Ayrıca terminali kullanan yolcuların ve esnafların en büyük sorunlarından biri olan ısıtma konusunda da ciddi bir yatırım yapıldı.

Daha önce kömürlü olan ve kış aylarının büyük bölümünde yaşanan arızalar nedeniyle çalışmayan ısınma sistemi tamamen değiştirildi. Kömürlü ısıtma sistemi yerine terminal içerisine doğalgazlı modern ısıtma sistemi döşendi.

“Şehir içi, İlçe ve Kasabalara ulaşım artık daha kolay”

Terminalde yaşanan en büyük sorunlardan biri olan şehir içi ulaşım ve ilçe otobüsleri ve dolmuşları konusunda da önemli bir çalışma yapıldı. Vatandaşların talebi üzerine Başkan Arı’nın talimatıyla daha önce sabah 07.00’dan başlayan ve akşam saat 23.00’da sona eren şehir içi özel halk otobüslerinin sefer sayısı artırıldı. Özel Halk Otobüsleri bundan böyle sefer başlangıç yeri olan terminalde normal seferlerini yaptıkları 07.00-23.00 saatleri dışında akşam saat 23.00’dan itibaren sabah 06.00’a kadar her saat başı 2000 Evler Mahallesi ve Üniversite bölgesine sefer düzenleyecek.

İlçe ve kasaba otobüslerinin de sefer başlangıç ve bitiş noktaları Nevşehir Adnan Menderes Şehirlerarası Otobüs Terminali olarak belirlendi. Böylece seferlerine terminal içerisinde düzenlenen yeni hareket alanından başlayacak olan Ürgüp, Avanos, Derinkuyu ve Göreme otobüsleri buralardan gelirken de son durakları yine terminal olacak.

Ayrıca yolcuların şehir içi otobüs ve taksilere daha kolay ulaşabilmeleri içinde bir takım düzenlemeler yapıldı. İlçe dolmuşları, otopark, taksi ve peronlar için yolcu yönlendirme levhaları koyulan terminal içerisinde yolcuların talep ve isteklerini iletebilecekleri otogar yönetim ofisi oluşturuldu.

Son olarak tuvalet ve lavaboları bakım ve onarımdan geçen terminal içerisindeki süs havuzu da yeniden düzenlendi.

“Otobüs servisleri için çalışma yapılacak”

Tespit edilen sorunlar ve vatandaşlardan ve esnaflardan gelen talepler doğrultusunda terminal içerisinde birçok yeni düzenleme yapılırken, otobüs servisleri konusunda da bir çalışma içerisinde olunduğu bildirildi.

Otobüs firmaları tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz yıl kaldırılan, şehrin farklı noktalarından hareket ederek yolcuların terminale ücretsiz ulaşmasını sağlayan aynı şekilde farklı illerden gelerek terminalden şehir içine ulaşmak isteyen vatandaşların kullandıkları otobüs servisleri konusunda da yeni bir düzenleme yapılacak.

Terminalin yeni ve modern bir hale kavuşması için çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, “Nevşehir Belediyesi’nin markasını ve kalitesini terminale taşımak için çabalıyoruz. Nevşehir’in vitrini olan terminali daha iyi şartlara ulaştırmak ve hem vatandaşlarımızı hem de Nevşehir’e gelen misafirlerimizi mağdur etmemek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar terminal içerisinde tespit ettiğimiz birçok eksikliğin giderilmesi sağladık. Bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Önümüzdeki günlerde burada gerçekleştireceğimiz çevre düzenleme ve peyzaj çalışması ile terminalimiz daha modern ve konforlu olacak. " dedi.