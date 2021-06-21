Şehirler arası seyahat yasakları kalktı mı? Erdoğan açıkladı

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarının ne zaman kalkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 21 Haziran Kabine Toplantısı kararlarında şerhirler arası seyahat kısıtlaması ile ilgili nasıl bir karar alınacağı sorgulanıyordu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yüzme havuzları, sinema salonları ve şehirler arası seyahat yasağı gibi birçok konu 21 Haziran’dan sonrasına kalmıştı. Bugün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu.

Şehirler arası seyahat yasakları kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine kararlarını şu sözlerle açıkladı:

"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."