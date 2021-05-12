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Yaşam Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?
Yaşam

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Tam kapanmanın sona ereceği tarih, son gelişmeler ile takip ediliyor. 17 günlük sokağa yasağı kısıtlaması alınan tedbirler neticesinde yayımlanan genelgeler doğrultusunda devam ediyor. Tam kapanma uygulaması süresince seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 23:43:00 -
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 17 Mayıs 2021 saat 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşların şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.

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