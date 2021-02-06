  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehirde termometreler 32 dereceyi gösterdi
Aktüel

Şehirde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Adana'da şubat ayının ilk haftası olmasına rağmen hava sıcaklığı gölgede 21, güneş altındaki termometrelerde ise 32 dereceyi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 17:29:00 -
Şehirde termometreler 32 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Adana'da adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte termometreler gölgede 21, güneş altında ise 32 dereceyi gösterdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında sokak kısıtlamasının uygulandığı bugün temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar merkezdeki Atatürk Parkı'ndan geçerek buradaki banklarda kısa süreli dinlendi, köpeklerini gezdirmeye çıkan hayvanseverler ise sıcak havanın keyfini yaşadı.

Küçük yaştaki oğlu ile markete gitmek için evden çıkan ve hemen yakınındaki parktan geçen Hatice Şen (31), "Şubat ayında hiç yaşamadığımız bir kışı yaşıyoruz. Yaz mevsimi gibi, biz de oğlumla markete giderken parktan geçelim istedik. Çok güzel bir hava ama bir yandan endişeliyim. Su rezervleri azaldı. Bizi neler bekliyor bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Marketten çıkan ve alışveriş sonrası yorulunca yol üzerinde bulunan parktaki bankta kısa süreli dinlenen Nuriye Koruklu (64) ise bu yıl kış mevsiminde hala yarım kollu kıyafetler giydiğini belirtti. Koruklu, "Yarım kollu giymeme rağmen terliyorum. Bu sene daha hiç kışlık kıyafet giymedim. Böyle bir sıcak hiç görülmemiştir herhalde dünyanın sonu geldi" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Lanet dizi Çukur’ Süleyman Soylu’ya cevap vereyim derken saçmaladı
Gündem

‘Lanet dizi Çukur’ Süleyman Soylu’ya cevap vereyim derken saçmaladı

Bakan Soylu’nun Lanet dizi olarak tanımladığı Çukur dizisindeki 'Vartolu Sadettin' karakterini canlandıran oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete ..
Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
Gündem

Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu

Gazeteci Gürkan Hacır, CHP'den kopmaların önüne geçmek isteyen eski genel başkanların bir toplantı yaptığını ve 3 talebin ortaya çıktığını s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay