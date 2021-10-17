  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

Tüm dünyanın gözü orada! Karanlık işlerin döndüğü üs… Bütün sırlar ortaya çıktı

Hayrettin Karaman Hoca gözyaşları ile anlattı: Şimdi nasıl bayram olmasın ki?

Mine Kırıkkanat’ın geldiği son nokta: Kadın bedeni üzerinden şaklabanlık!

Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti

Coşkun Başbuğ tek tek açıkladı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenler mi?

Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler

Başak Demirtaş’ı FOX’a boşuna çıkarmamışlar! PKK’lı Selahattin Demirtaş işaret fişeğini yaktı

Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kadın hakkı diyenler arabasının kapısını kendisi açsın

Kılıçdaroğlu'nun skandal tehdidine Başkan Erdoğan'dan sert cevap: O günler geride kaldı
Aktüel Şehirde 'son günlerde alınan ıspanakları yemeyin' uyarısı yapıldı! 6 kişi zehirlendi
Aktüel

Şehirde 'son günlerde alınan ıspanakları yemeyin' uyarısı yapıldı! 6 kişi zehirlendi

Giresun'da ıspanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi, taburcu oldu. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi ikazında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 18:10:00 -
Şehirde 'son günlerde alınan ıspanakları yemeyin' uyarısı yapıldı! 6 kişi zehirlendi

Giresun'da ıspanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi, taburcu oldu. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi ikazı yaptı.

Giresun'da aynı işletmede çalışan 6 kişi, dün akşam yemeğinde ıspanak yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Atropin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişi, taburcu oldu.

Konuyla ilgili Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir de açıklama geldi. Yazılı açıklamada "Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar, ABD ve Yunanistan'ın
Gündem

Ruslar, ABD ve Yunanistan'ın "Türkiye planını" açıkladı!

Sputnik ajansı, ABD ve Yunanistan arasında geliştirilen savunma paktı anlaşmasının Türkiye için büyük bir baskı kaynağı olarak kullanılabilc..
Ümit Özdağ ilk kez anlattı: Beni kapıda bekletip görüşmeden geri gönderdi
Gündem

Ümit Özdağ ilk kez anlattı: Beni kapıda bekletip görüşmeden geri gönderdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili anısını ilk kez anlattı. Kendisini tebrik etmek için İm..
Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu
Gündem

Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu

Atina gerçekleştirilen gizli Türkiye toplantısı deşifre oldu. İngiltere ise, Erdoğan’ın günleri sayılı diyerek hayal dünyalarını yazdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay