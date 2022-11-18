Şehirde aranan 147 şüpheli yakalandı
Kayseri'de aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 147 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 147 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11-17 Kasım tarihlerinde silahla tehdit, mala zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, yağma, cinsel istismar ve firari hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çok sayıda adrese operasyon yapıldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 147 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.