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Aktüel Şehirde 145 kök kenevir ele geçirildi
Aktüel

Şehirde 145 kök kenevir ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 145 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 00:37:00 -
Şehirde 145 kök kenevir ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda 145 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marabuz Mahallesi'nde bir ikamette kenevir bulunduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 145 kök Hint keneviri, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K. (62) işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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