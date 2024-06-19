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Gündem Şehir merkezine inen domuzlar için uyarı
Gündem

Şehir merkezine inen domuzlar için uyarı

Yeniakit Publisher
2024-06-19 09:02:00 -
Şehir merkezine inen domuzlar için uyarı

Aydın'ın Söke ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine indi. Uzmanlar, yol ortasında başıboş gezen domuzlar nedeniyle oluşması muhtemel trafik kazalarına karşı uyardı.

Yaban domuzlarının özellikle akşam saatlerinde beslenmek için turizm bölgelerine giden yollarda karşıdan karşıya geçişleri sırasında trafik kazalarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Bu durumda hem yaban domuzlarının araçların çarpması sonucu öldüğü hem de araçlarda büyük hasarlar meydana geldiği belirtildi.

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