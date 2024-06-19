Şehir merkezine inen domuzlar için uyarı
Aydın'ın Söke ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine indi. Uzmanlar, yol ortasında başıboş gezen domuzlar nedeniyle oluşması muhtemel trafik kazalarına karşı uyardı.
Yaban domuzlarının özellikle akşam saatlerinde beslenmek için turizm bölgelerine giden yollarda karşıdan karşıya geçişleri sırasında trafik kazalarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Bu durumda hem yaban domuzlarının araçların çarpması sonucu öldüğü hem de araçlarda büyük hasarlar meydana geldiği belirtildi.