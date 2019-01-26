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Şehir eşkıyası otobüste dehşet saçtı

İstanbul Şişli'de yol verme yüzünden şoförüyle tartıştığı otobüsün ön camını tekme atarak kıran şehir eşkıyası polis ekiplerince gözaltına alındı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:19
Şehir eşkıyası otobüste dehşet saçtı

Şişli'de otomobil sürücüsü, trafikte yol verme yüzünden şoförüyle tartıştığı otobüsün ön camını tekme atıp kırarak kaçtı. Sinirini alamayıp olay yerine geri dönen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otobüs şoförüyle tartışmaya başladı

Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücü Mahmut G., İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı 54Ç hatlı otobüs şoför Çetin Aslanhan ile trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Camı yumruklamaya başladı

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracını otobüsün önüne kırarak durdurdu. Aracından inen sürücü, otobüs şoförünün bulunduğu cama gelerek yumruklamaya başladı.

Tklemediği ön camı kırdı

Hızını alamayan otomobil sürücüsü otobüsün ön camını tekmelemeye başladı. Otomobil sürücüsünün teklemediği ön cam daha fazla dayanamayarak kırıldı. Camların kırıldığını gören sürücü Mahmut G. aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Sinirini alamadı geri döndü

Gerçekleşen saldırı karşısında otobüs içerisinde bulunan vatandaşların büyük bir panik yaşadığı öğrenildi. Yaşanan kısa süreli paniği atlatan otobüs sürücüsü Çetin Aslanhan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalara başladığı esnada otobüsün camını kırarak paniğe neden olan otomobil sürücüsü olay yerine geri döndü. Kaçan şüphelinin geri dönmesiyle olay yerinde gerginlik yaşandı. Araya polis ekiplerinin girmesiyle gerginlik büyümeden sonra ererken camları kıran şüpheli gözaltına alındı.

"Büyük panik yaşadık"

Saldırı esnasında otobüsün içinde olan bir yolcu,"Ben arkada oturuyordum. Şoför yaklaştı, önümüzü kesti. Şoförün yanındaki camı yumruklamaya başladı. Sinirini çıkaramadı, ön camı tekmelemeye başladı ve kırdı. Büyük panik yaşadık. Çocuklar ağlamaya başladı" diyerek yaşanılan panik anları anlattı.

nümü kesip aracıma saldırdı"

Otobüsün önünü kesip saldırıya uğradığını belirten otobüs şoförü Çetin Aslanhan,"Trafikte ilerlerken selektör yapıp korna çalarak beni sıkıştırdı. Bende camı açtım, ne acelen var dedim. O da küfür etmeye başladı. Yoluna bak, devam et dedim. Durağa girdiğimde önümü kesip aracıma saldırdı. Büyük panik yaşandı otobüsün içinde. Halen daha elim ayağım titriyor" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan şüpheli Mahmut G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 15:19
  1. İstanbul
  2. Hürriyet
  3. Şişli

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