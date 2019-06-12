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Şehidin son paylaşımı yürek burktu!

Tunceli'de şehit düşen 2 askerden biri olan Ökkeş Ede'nin son paylaşımı yürekleri burktu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:40
Şehidin son paylaşımı yürek burktu!

Tunceli kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar Jandarma Uzman Çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Uçkan şehit oldu.

Şehitlerden geriye, birlikte çektirdikleri ve "Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar" notuyla geçen yıl sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf kaldı.

Son paylaşımı yürekleri dağladı

Şehitlerden Ökkeş Ede'nin sosyal paylaşım sitesindeki son paylaşımı ise 12 Nisan'da evlendiğini duyurması oldu.

Şehit Ökkeş Ede

Şehit Emre Uçkan

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:40
  1. Ökkeş Ede
  2. Emre Uçkan
  3. şehit
  4. Tunceli

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